Høie om nordmenn som trosser reiseråd: – De tar økt risiko

– Det er definitivt en større risiko å reise til landene vi fraråder reiser til, enn å bli i Norge, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Myndighetene fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor Norden, samt Sverige med unntak av Gotland.

Likevel velger mange nordmenn å trosse reiserådene. Tirsdag skrev VG og NRK om nordmenn som reiser på ferie til Spania og Sverige, og som «tar sin karantene» når de kommer hjem igjen. Det er ikke en strategi helseministeren vil anbefale.

– Jeg er glad for at de tar karantenereglene på alvor, men jeg anbefaler ikke folk å planlegge for å havne i karantene unødvendig. Så må den enkelte gjøre sine vurderinger, sier han.

Situasjonen kan endre seg

Sverige og Spania er blant landene i Europa med flest rapporterte smittetilfeller. Ifølge det europeiske smitteverninstituttet ECDC er det i Sverige nå registrert 597 smittede per 100.000 innbyggere, mens det i Spania er rapportert 528 smittede per 100.000. I Norge er tallet 165 per 100.000.

Mange frykter også at smittepresset kan øke når turister ankommer fra utlandet.

– Hvis det skjer en endring i smittesituasjonen når man er på ferie i et land, så må man være forberedt på at det også der kan komme lokale regler og restriksjoner som kan påvirke situasjonen man er i. For eksempel kan flyreiser stoppe opp, og man kan bli bedt om å holde seg inne, sier Høie.

– Selv om man kan vurdere smitterisikoen ut fra inntrykkene man får fra dag til dag, så er det land i Europa som har bedre oversikt over smittesituasjonen enn andre, og den varierer mellom regionene i europeiske land.

Nekter ikke folk å reise

Høie er likevel klar på at selv om myndighetene råder folk til ikke å reise utenfor Norden, så er det ikke forbudt å gjøre det.

– Vi gir de rådene vi mener det er tryggest å følge. Så er det ikke slik at vi nekter folk å reise ut av landet. Men jeg understreker at når de velger å trosse reiseråd, så er det viktig at de følger våre regler når det gjelder karantene når de kommer tilbake, og at de følger råd når de er ute på reise, sier han.

Fredag er det to uker siden sist regjeringen oppdaterte sine reiseråd, og de har varslet at oppdaterte reiseråd vil komme minst hver 14. dag.

Høie vil ikke bekrefte at det kommer oppdaterte reiseråd førstkommende fredag.

– Det kommer en oppdatering ganske snart, sier han.