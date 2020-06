Ordfører blant de siktede i korrupsjonssak

Ifølge Romerikes Blad gjorde politiet beslag hjemme hos ordføreren 13. februar i år. Det er også gjort beslag på rådhuset.

Tirsdag sitter hun i avhør hos Økokrim.

Samarbeider med politiet

– Jeg kan bekrefte at Økokrim etterforsker Hilde Thorkildsen for mistanke om grov korrupsjon. Hun samarbeider med politiet på alle mulige måter og føler seg helt trygg på at når alle dokumenter er gjennomgått, så ender saken med henleggelse, sier ordførerens forsvarer, advokat Geir Lippestad.

– Vi har siden starten av året etterforsket en sak hvor det foreligger mistanke om grov korrupsjon i en kommune. Flere personer er siktet og avhørt i saken. Blant de siktede er kommunens ordfører, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim.

Utbyggingssak

Ifølge Aftenposten skal saken ha startet med et anonymt varsel til kommunen. Det skal gå ut på at ordføreren i forbindelse med en byggesak «skal ha fremmet eller på annen utilbørlig måte ha tatt hensyn til utbyggers synspunkter i utbyggingssaken» – noe hun skal ha fått en fordel i form av betaling eller lignende for.

Avisa skriver at det skal dreie seg om en stor utbyggingssak i Bjørnholtlia i Nittedal kommune. Den har vært til behandling siden oppstarten av reguleringsplanarbeidet ble varslet i 2012. Ytterligere tre personer er siktet i saken, og disse skal ikke være tilknyttet kommunen.

Thorkildsen er for tiden sykmeldt, opplyser fungerende ordfører Inge Solli til lokalavisa Varingen.