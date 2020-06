Bastholm gikk kraftig til angrep på kriseforståelsen til statminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre hun holdt pressekonferanse mandag for å oppsummere det politiske halvåret.

– Jeg tror simpelthen at Erna Solberg og Jonas Gahr Støre ikke er overbevist om at klimakrisen er en reell krise som truer liv og helse, også i Norge. De behandler klimakrisen slik Trump behandler corona. De fornekter alvoret og blir oppgitt over kritikerne som advarer og foreslår mottiltak, sa Bastholm.

Ifølge henne er de to fanget i en «uforståelig og irrasjonell fornektelse».

Ikke et kompliment

Overfor NTB understreker Bastholm at hun ikke beskylder Solberg og Støre for å være i fornektelse om at menneskeskapt global oppvarming finner sted.

– Men det er en mangel på forståelse for alvoret og en kritikk av dem som kommer med advarsler og ønsker mottiltak, sier hun.

Bastholm vedgår at sammenligningen med Trump ikke er ment som noe kompliment.

– Nå er heldigvis verken Solberg eller Støre så aktive på Twitter som Trump, så jeg sier jo ikke at de er som Trump som politikere. Men måten de forholder seg til klimakrisen på, syns jeg minner veldig om måten Trump forholder seg til coronakrisen på, sier Bastholm.

– De mangler kriseforståelsen, fastholder hun.

– Ord, ord, ord

Kritikken avfeies av Stefan Heggelund, energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre. Han viser til at utslippene av klimagasser i Norge nå har falt fire år på rad med Solberg som statsminister. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viste nylig at utslippene bare i fjor falt med hele 3,4 prosent.

– Det betyr at det hun kommer med, er bare ord. Ord, ord, ord. Det blir ikke mindre utslipp av at Une Bastholm klager på en regjering som får utslippene ned, sier Heggelund.

I høst skal regjeringen dessuten legge en ny klimaplan for de neste ti årene. Der kommer det systematisk politikk for alle sektorer, varsler Heggelund.

– Det er noe nytt i norsk klimapolitikk, og det er nødvendig for at vi skal nå 2030-målene, sier han.

Heller ikke Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide syns kritikken treffer.

– Arbeiderpartiet og Jonas selv har jo mange ganger sagt at klima må være rammen for all politikk. Det er ingen tvil om at vi tar klimakrisen på stort alvor, forsikrer Eide.

Uklar om EU

Bastholm trekker på sin side fram kontrasten mellom EU og Norge i håndteringen av coronakrisen. Mens EU har lagt stor vekt på å bruke krisen som en mulighet til å sette fart på den grønne omstillingen, har Norge gjort det motsatte, mener Bastholm.

Flere toneangivende politikere i MDG har også gått ut med at de er tilhengere av norsk EU-medlemskap. Men Bastholm er ikke blant dem som vil tone flagg i spørsmålet.

– Jeg er ikke veldig opptatt av om Miljøpartiet De Grønne har et standpunkt til norsk EU-medlemskap, sier Bastholm.

– Jeg tenker det får være helt opp til partiet. Nå har vi en programprosess, og dette er noe partiet i så fall må finne ut av sammen, fastslår hun.

