Venstres landsstyre stemte ja til norsk EU-medlemskap

– Møtet var veldig tydelig for, sier næringsminister og programkomitéleder Iselin Nybø til NTB.

Programkomiteen til Venstre gikk i januar inn for at partiet skulle støtte norsk EU-medlemskap. Nå har også landsstyret avgitt dette som innstilling til landsmøtet som skal avholdes i september.

– Det var en god debatt, med respekt for ulike syn, men jeg er glad for at vi har tatt skrittet som programkomiteen pekte på, sier Nybø.

