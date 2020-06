Laveste klimagassutslipp i Norge på 27 år

Det viser de nye korrigerte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Utslippene i Norge har nå gått ned fire år på rad. Dette er svært oppmuntrende tall og viser at regjeringens klimapolitikk virker. Vi har satt oss ambisiøse mål, og dem skal vi arbeide hardt for å nå, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

I forrige uke slapp SSB tall som viste at utslippene falt med 2 prosent i 2019. Men tallene for «industri og bergverk» og «energiforsyning» var imidlertid for høye. Disse er nå korrigert, noe som betyr at den reelle nedgangen var på 3,4 prosent.

– Vi ser at klimapolitikken virker. I transportnæringen synker utslippene fordi folk kjøper biler som går på strøm i stedet for bensin og diesel, de sykler, går og velger kollektivtransport til jobb. I løpet av året legger regjeringa fram sin klimaplan som skal vise hvordan vi skal oppnå klimamålene vi har satt oss for 2030, sier Sveinung Rotevatn.

Høyres klimapolitiske talsperson, Stefan Heggelund sier til NTB at tallene viser at tiltakene regjeringen har innført bidrar til å kutte utslippene, ikke utviklingen.

– Nå gjelder det bare å fortsette arbeidet videre, og jeg er glad regjeringen viderefører det offensive arbeidet gjennom blant annet den grønne tiltakspakken, sier Heggelund.