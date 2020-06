Omstridt unntakstilstand oppheves i Ungarn

Et vedtak om å heve unntakstilstanden ble gjort i nasjonalforsamlingen tirsdag. Her har regjeringspartiet Fidesz et stort flertall, og vedtaket er også tidligere blitt varslet av regjeringen.

Beslutningen vil formelt tre i kraft senere denne uken. Da mister statsminister Victor Orban fullmaktene som har gitt ham mulighet til å styre ved dekret uten å involvere nasjonalforsamlingen.

Han fikk denne muligheten da de folkevalgte vedtok en unntakslov i slutten av mars. Begrunnelsen var at regjeringen måtte ha frie tøyler for å bekjempe coronakrisen. Men kritikere både i og utenfor Ungarn fryktet at loven ville bli et nytt skritt i en langvarig prosess mot et stadig mer svekket demokrati.

Når regjeringens fullmakter nå oppheves, er begrunnelsen at coronasituasjonen er under kontroll. Ungarn har så langt registrert i overkant av 560 coronarelaterte dødsfall.

Menneskerettsaktivister mener imidlertid at Orban har brukt krisefullmaktene, mens han hadde dem, til å ytterligere svekke opposisjonen i landet. Ett eksempel er kutt i overføringer til kommuner som styres av opposisjonspartier.