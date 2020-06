Frankrike hardt ut mot Tyrkias opptreden i Libya

En kilde nær den franske presidenten sier at myndighetene er svært misfornøyd med det de omtaler som en mer aggressiv og pågående tyrkisk holdning i landet. Vedkommende sier at tyrkerne har plassert sju skip utenfor den libyske kysten og brutt våpenblokaden.

– Tyrkerne oppfører seg på en uakseptabel måte og utnytter Nato. Frankrike kan ikke bare stå og se på, sier kilden.

Frankrikes president Emmanuel Macron skal ha hatt samtaler med USAs president Donald Trump om Libya den siste uken, og fremover skal det være samtaler med Nato-landene om situasjonen.

Hindret inspeksjon



Onsdag hindret et tyrkisk marinefartøy et fartøy som på oppdrag fra EU skulle undersøke et lasteskip som var mistenkt for å bryte våpenblokaden mot Libya.

Dagen etter ba EU om hjalp fra Nato for å håndheve blokaden.

Ifølge en EU-tjenestemann har unionen kontaktet Nato for å vurdere hvordan en ordning med alliansens Operation Sea Guardian kan komme på plass. Nato-operasjonen har to fartøy på patrulje øst i Middelhavet.

En endring av oppdraget for Sea Guardian krever imidlertid tilslutning fra samtlige Nato-land, noe som innebærer at Tyrkia vil kunne nedlegge veto.

Utsatte møte



Frankrike har lenge vært mistenkt for å favorisere styrkene til opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som har støtte fra Egypt, Russland og De forente arabiske emiratene. Dette avvises imidlertid fra offisielt fransk hold.

Tyrkia støtter Libyas FN-anerkjente regjering og har sendt syriske krigere, militærrådgivere og droner til landet. De anklages også for brudd på FNs våpenblokade.

Søndag ble et planlagt tyrkisk-russisk ministermøte om Libya utsatt, uten at noen konkret årsak ble oppgitt. Irans utenriksminister Javad Zarif skulle også delta på møtet.

Langvarig konflikt

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj.

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits kontrollerer de østlige delene av landet og innledet i april 2019 en offensiv for å gripe makten i Tripoli. De siste ukene har imidlertid styrkene til den FN-støttede regjeringen vært på offensiven.