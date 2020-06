Arbeiderpartiet vil utrede alternativ til abortnemnd

Dermed kan det være duket for ny abortstrid i stortingssalen og på Arbeiderpartiets landsmøte i 2021, melder Vårt Land.

– Ap er bekymret for hvordan nemndsystemet fungerer. Vi vil undersøke hvordan kvinner opplever det å møte i abortnemnd, sier helsetalskvinne Ingvild Kjerkol.

På Ap-landsmøtet i 2019 sto Kjerkol i spissen for et benkeforslag om å utrede slutt på nemndene – i praksis selvbestemt abort inntil uke 18. Jonas Gahr Støre la imidlertid tyngden inn for å stanse forslaget.

Hun avviser ikke at forslaget kan bli fremmet på nytt.

– Jeg har ikke skiftet mening. Store fylkeslag ønsker det. Det er en levende debatt i Ap. Vedtaket i fjor pekte ut en prosess inn mot landsmøtet vårt i 2021, der vi skal vedta nytt program, sier Kjerkol.

Tirsdag leverer helse- og omsorgskomiteen sin innstilling om et SV-forslag om styrkede abortrettigheter. Her fremmer Ap flere egne forslag, deriblant om nemndene som i dag har siste ord om senabort.