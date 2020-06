Trump klar til å gjenoppta valgkampen i stor stil

Trumps valgkampansvarlig opplyste at den republikanske presidentkandidaten vil gjenoppta valgkampen sin fem måneder før valget, i løpet av de neste to ukene.

Planer for hvor møtene skal holdes og hvordan det skal gjøres for å unngå nye smitteutbrudd, skal legges fram for Trump de nærmeste dagene.

Presidenten sliter fortiden med en rekke kriser på hjemmebane, inkludert coronapandemien, som har utløst økonomisk krise i USA, og demonstrasjonene og opptøyene etter drapet på afroamerikanske George Floyd.

Trump har i stor grad stolt på å vinne og sikre stemmer på de underholdningspregede valgkampmøtene der han landet rundt har dratt folkemengder på opp mot 10.000 personer. De skulle være en sentral del av årets valgkamp, men tok en brå slutt i mars da USA ble stengt ned på grunn av coronapandemien.

Meningsmålinger den siste tiden viser svekket oppslutning om Trump, mens den demokratiske kandidaten Joe Biden får økende støtte. På landsbasis leder Biden med rundt 7 prosentpoeng, ifølge Real Clear Politics' sammenstilling av nasjonale målinger.