Bjørnar Moxnes stiller til gjenvalg på Stortinget

Det bekrefter Moxnes i en SMS til NTB.

Rødt-lederen ble innvalgt for Oslo i 2017, og er i dag partiets eneste representant på Stortinget.

Partiet har i all hovedsak ligget over sperregrensen på målingene de siste to årene, ifølge Poll of polls. Hittil i juni har partiet en gjennomsnittlig oppslutning på 4,8 prosent på målingene. Blir det resultatet ved neste års valg, kan partiet få åtte representanter på Stortinget.