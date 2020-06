Stortinget sier ja til masselagring av nordmenns nettrafikk

Regjeringen får støtte av Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet til forslaget om å masselagre nordmenns nettdata. Det omstridte forslaget gjorde at Venstre tok dissens i regjering tidligere i år.

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som kom med sin innstilling mandag, gjør imidlertid vilkårene noe strengere for å innhente informasjonen.

– I innstillingen er det presisert et uttrykkelig krav til saklig grunn for at E-tjenesten skal kunne søke i dataene som er samlet inn. Det skal noe mer til enn at etaten selv fant en grunn. Både i forhåndsgodkjenningen fra Oslo tingrett og i etterkontrollen av EOS-utvalget skal det vurderes om vilkårene for søk er oppfylt, sier saksordfører Michael Tetzschner til NTB.

En enstemmig komité har også blitt enige om at loven skal evalueres fra første stund etter at den tas i bruk, og i en fireårsperiode etter at den er tatt i full bruk, etterfulgt av en uavhengig evaluering.

