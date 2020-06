Ap vil ha «straksevaluering» av ny E-lov

Mandag avgir Stortingets forsvars- og utenrikskomité sin innstilling i saken. Arbeiderpartiets Jette Christensen sier det er avgjørende for partiet at det er mulig å kontrollere loven.

– Derfor har vi foreslått en evaluering av loven som starter idet den trer i kraft, særlig for å sikre reell demokratisk kontroll gjennom EOS-utvalget og domstolene, og se til at de har de ressurser og den kompetanse som trengs for å utøve kontroll, sier hun til NTB.

Christensen flagger for øvrig støtte til loven.

– Ap mener det er behov for en lov som setter E-tjenesten i stand til å beskytte oss. I dag er trusselbildet skjerpet. Dem tjenestene skal beskytte oss mot, opererer i en annen teknologisk virkelighet enn den som var i 1998, da den forrige loven ble vedtatt, sier hun.

Da regjeringen la fram sitt forslag, tok Venstre dissens på punktet om at etterretningstjenesten skal få masselagre nettdata gjennom såkalt tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon.