Republikaneren Colin Powell vil stemme på Joe Biden

Den pensjonerte generalen kom med skarp kritikk av Trump da han søndag avslørte at han kommer til å stemme på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i valget i november.

Trump er en fare for demokratiet, og de gjentatte løgnene som kommer ut av Det hvite hus, har svekket USAs omdømme i verden, mener Powell.

– Vi har en grunnlov. Vi er nødt til å følge den grunnloven. Og presidenten har beveget seg bort fra den, sier Powell i et intervju med CNN.

Powell påpekte flere ganger at Trump var en president som regelmessig løy og angrep innvandrere.

I et følelsesmessig øyeblikk under intervjuet var den tidligere utenriksministeren på gråten. Det var da han minnet folk om at han selv var sønn av immigranter som hadde kommet med en bananbåt på 20-tallet.

Powell, som har jobbet for både George W. Bush og Ronald Reagan, stemte ikke på Trump i 2016.

Han ble særlig kjent som utenriksminister for Bush under opptakten til Iran-krigen, da han påsto overfor FN at USA hadde bevis for at Saddam Hussain hadde masseutryddelsesvåpen.