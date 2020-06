Erna Solberg tar selvkritikk etter rasismeuttalelser: – Ordla meg dårlig

– Jeg gjorde denne uken flere intervjuer om situasjonen i USA. På spørsmål fra VG ordla jeg meg dårlig. Det har jeg forsøkt å rette opp, skriver hun på sin egen blogg.

I intervjuet med VG sa hun blant annet at politiet har slått hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre i USA fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet. Hun fikk kritikk for at hun ikke nevnte rasisme i intervjuet.

– Det er helt utrolig at Erna Solberg ikke klart og tydelig kan si det som det er, USA er et samfunn med grov diskriminering og rasisme, sa SV-leder Audun Lysbakken til VG tirsdag.

I blogginnlegget understreker derimot Solberg at rasisme er et problem.

– Det amerikanske samfunnet blir nå satt på en alvorlig prøve, som viser de sterke underliggende spenningene i USA. Det er viktig at situasjonen løses på en måte som kan bidra til å dempe de motsetningene, skriver hun.