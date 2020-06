TV 2-måling: Historisk dårlig for Venstre

Kantar, som tidligere het Norsk gallup, har gjennomført målinger siden 1964. Sist Venstre fikk så lav oppslutning som partiet har nå, var i desember 1998, med 1,4 prosent, melder TV 2.

Venstre hadde ikke fått noen representanter i Stortinget dersom det hadde blitt avholdt valg nå.

Nestleder Ola Elvestuen mener at krisemålingen skyldes at partiet ikke har avklart hvem som skal lede Venstre etter at nåværende leder Trine Skei Grande går av.

– For partiet er det ikke bra å ha en langvarig diskusjon om partileder, sier Elvestuen til TV 2.

Heller ikke Arbeiderpartiet kan se seg fornøyd med målingen. Partiet rykker tilbake 3,3 prosentpoeng til 23,5 prosent. Fremskrittspartiet går fram med 3,9 prosentpoeng til 11,9 prosent. Høyre går tilbake 0,7 prosentpoeng, men er med 27,3 prosent fremdeles landets største parti.

De øvrige partiene får følgende oppslutning (endring fra mai i parentes): Sp 13,8 (-0,8), SV 7,3 (+1,7), KrF 3,5 (+0,5), Rødt 4,7 (-0,6), MDG 4,8 (+0,9), andre 1,7 (-0,3). 982 personer ble spurt i målingen, som ble gjennomført mellom 25. og 29. mai.