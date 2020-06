NRK-måling: Høyre fortsatt størst, nedtur for Venstre

I målingen, som er utført av Norstat, sammenlignes tallene med stortingsvalgmålingen for mai. 949 intervjuer er gjennomført, hvorav 692 har oppgitt partipreferanse, melder NRK.

Venstre går tilbake 0,7 prosentpoeng.

– Dette er ikke bra nok. Det har vært mye oppmerksomhet om andre forhold i Venstre, som posisjoner og hvilken ledelse vi skal ha. Så nå må vi ta den prosessen fram til et valg på landsmøtet. Men inntil da må vi vise fram hvorfor vi trenger et liberalt og grønt parti også i årene framover i norsk politikk, sier partiets nestleder Ola Elvestuen.

80 rødgrønne mandater

Dersom målingen var valg, ville de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV få til sammen 80 mandater og miste flertallet.

– Det er selvfølgelig vår klare ambisjon at vi skal klare å få til et rødgrønt alternativ til dagens regjering. Så må det jo legges til at det ikke er andre alternativer på denne målingene som er i nærheten av et styringsdyktig flertall, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

De tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre får bare 50 mandater i målingen. Heller ikke med Frp ville de vært nær flertall i Stortinget.

Ap ved Jonas Gahr Støre (foran), Sps Trygve Slagsvold Vedum og SVs Audun Lysbakken under en partilederdebatt i Bergen i 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Høyre størst

Høyre er største parti på junimålingen, med 25,8 prosent, tilbake 0,7 prosentpoeng.

– Jeg tar det som en tilbakemelding på at folk mener regjeringen har gjort et bra arbeid knyttet til covid-19. Så skal vi jobbe hardt med at velgerne skal holde på dette og løfte andre borgerlige partier fram, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Ap 23,4 prosent (-1,3 prosentpoeng), Frp 12 (+1,9), Sp 14,6 (-0,7), SV 6,9 (+0,3), MDG 5,6 (+0,4), Rødt 4,8 (+1,5) og KrF 3,4 (+0,2).

TV 2-måling: Historisk dårlig for Venstre



Kun én gang tidligere har Venstre fått dårligere oppslutning på en TV 2-måling enn det de har nå. Partiet faller 1,8 prosentpoeng til 1,6 prosent.

Kantar, som tidligere het Norsk gallup, har gjennomført målinger siden 1964. Sist Venstre fikk så lav oppslutning som partiet har nå, var i desember 1998, med 1,4 prosent, melder TV 2.

Venstre hadde ikke fått noen representanter i Stortinget dersom det hadde blitt avholdt valg nå.

Nestleder Ola Elvestuen mener at krisemålingen skyldes at partiet ikke har avklart hvem som skal lede Venstre etter at nåværende leder Trine Skei Grande går av.

– For partiet er det ikke bra å ha en langvarig diskusjon om partileder, sier Elvestuen til TV 2.

Heller ikke Arbeiderpartiet kan se seg fornøyd med målingen. Partiet rykker tilbake 3,3 prosentpoeng til 23,5 prosent. Fremskrittspartiet går fram med 3,9 prosentpoeng til 11,9 prosent. Høyre går tilbake 0,7 prosentpoeng, men er med 27,3 prosent fremdeles landets største parti.

De øvrige partiene får følgende oppslutning (endring fra mai i parentes): Sp 13,8 (-0,8), SV 7,3 (+1,7), KrF 3,5 (+0,5), Rødt 4,7 (-0,6), MDG 4,8 (+0,9), andre 1,7 (-0,3). 982 personer ble spurt i målingen, som ble gjennomført mellom 25. og 29. mai.