Solberg om krisepakke: Vi er nødt til å se en effekt av hver krone vi bruker

– Innsatsen på alle områdene må bære preg av kvalitet på tiltakene og ikke at vi bare hiver penger etter dem. Vi må ha kvalitet på hvert enkelt tiltak, og det blir et viktig mål for oss fremover, sa Solberg under et møte med NHO tirsdag ettermiddag.

Før helgen la regjeringen fram den siste krisepakken som skal bidra til å løfte landet ut av coronakrisen.

Pakken omfatter over 27 milliarder kroner, og det foreslås blant annet 4 milliarder kroner for bedrifter som tar egne permitterte tilbake. I tillegg skal 4 milliarder kroner bidra til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

– 27 milliarder er mye penger

Norge opplever den største arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, og regjeringen har en utfordrende oppgave med å finne passende tiltak som vil få folk tilbake i jobb.

– Men det er viktig å understreke at vi må ikke bare snakke om å få folk tilbake på jobb. Vi må også sikre at de jobbene blir varige jobber framover og at det blir starten på den verdiskapningen som vi trenger i en tid hvor oljeaktiviteten kommer til å gi mindre effekt i norsk økonomi, sier Solberg til NTB.

Opposisjonen gikk hardt ut mot krisepakken som ble lagt fram før helgen. De mente den var urettferdig, for lite grønn og at en rekke områder fikk altfor lite penger.

– Jeg registrerer at opposisjonen mener at vi tar inn for lite. Jeg synes jo at 27 milliarder kroner er mye penger. Når opposisjonen omtaler den som kraftløst og usosial, så får jeg et behov for å sitere meg selv: Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene, sa Solberg under tirsdagens møte.

– Vi må passe oss for at vi ikke begynner å tro at milliardene skal fly hele tiden. Vi er nødt til å se en effekt av hver krone vi bruker, sa Solberg.

Næringslivet vil gradvis komme på beina igjen

NHO-sjef Ole Erik Almlid, som også var til stede under tirsdagens møte, tror det vil ta lang tid før det norske næringslivet er fullt og helt på beina igjen. Han understreker også at det vil skje svært gradvis.

– Noen bransjer står foran den verste krisen, mens noen har kanskje lagt det verste bak seg. For eksempel er mange frisører er i gang igjen, mens reiselivsbransjen har hatt det tungt og kommer til å ha det tungt framover, og det samme gjelder luftfarten, sier han til NTB.

NHO syntes det var mye bra i krisepakken som ble lagt fram på fredag, og Almlid trekker fram det han mener er en tydelig innsats mot grønn omstilling, samt innsats mot private eiere ved å redusere skatt på arbeidende kapital.

– Men så vet vi jo at det alltid blir en runde i Stortinget, og vi kommer til å presse på noen ting der, advarer han.

– Blant annet kommer vi til å presse på å forlenge permitteringsperioden til 52 uker. Det må vi få på plass, og det trenger vi. I tillegg trenger vi et større løft innenfor grønn omstilling. En løsning for olje, gass og leverandørnæringen må også på plass for å sikre arbeidsplasser fremover, sier han.