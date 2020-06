USAs to siste presidenter lanserer diametralt motsatt løsninger på krisen som herjer landet etter politidrapet på George Floyd (46) for en uke siden.

Siden den gang har det vært store demonstrasjoner i en rekke store byer, og enkelte steder har forretninger blitt angrepet og plyndret.

Natt til tirsdag truet USAs president Donald Trump med å sette inn soldater mot de mange som demonstrerer. Han mente opptøyene var terrorhandlinger og krevde at guvernørene tok kontroll over gatene.

Hvis ikke ville han mobilisere forsvaret, noe en 213 år gammel lov kan gi ham rett til.

– Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet for dem, sa Trump. Han sa også at portforbudet, som gjelder fra klokken 19, kommer til å bli strengt overholdt.

– Virkelig forandring

Mandag gikk forgjengeren i presidentstolen, Barack Obama, ut med et innlegg hvor han forklarte sitt syn på begivenhetene, og lanserte et forslag til hvordan man skulle oppnå «virkelig forandring», et uttrykk basert på slagord fra hans tidligere valgkamp («Change we can belive in», 2012).

Hos ham var det ikke bruk for å sette inn det amerikanske forsvaret mot landets egne innbyggere.

Obama starter med å anerkjenne frustrasjonen som har bygget seg opp over lang tid. I et glimt av selvkritikk mente han flere tiår var gått uten at politiet eller rettsvesenet hadde blitt reformert, altså også i de åtte årene han selv hadde USAs høyeste tillitsverv.

Naturlig nok avviste også Obama de som brukte vold og utnyttet situasjonen til å plyndre. «Hvis vi ønsker at rettsvesenet og det amerikanske samfunnet skal opptre ut fra en bedre etikk, så må denne modellen også omfatte oss selv», skrev han på plattformen medium.com.

Politikk og protest



Han avviste også de som ikke ville benytte demokratiske virkemidler, men trodde protester og direkte aksjon var eneste måte å få til endring. Obama argumenterte for at man heller burde engasjere seg mer i det politiske systemet, og ikke nødvendigvis bare ved presidentvalg.

Det var altså ikke bare Trump som ble gjort ansvarlig for situasjonen, og Obama nevner ikke den sittende presidenten engang med navn.

«De valgte representantene som er viktigst for å kunne endre lokale politistyrker og rettsvesenet jobber på delstats- og lokalt nivå», mente han og trakk frem at det var borgermestre som utnevnte politisjefer, og at det er statsadvokater på distriktsnivå som bestemmer om politiets overgrep skal etterforskes eller ikke:

«For å oppnå virkelig forandring, så står ikke valget mellom politikk og protest. Vi må gjøre begge deler».

Obama understreket også at corona-pandemien har spilt en rolle, at dette har utløst angst, sorg og usikkerhet som kommer på toppen av den fordomsfullhet og ulikhet som preger mye av USA.

«Men å se den økte aktivismen fra ungdom, av alle raser og samfunnslag, gir meg håp».

