Tidligere forsvarssjef ut mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret

Langtidsplanen, som ble lagt fram i april, ble i forrige uke sendt tilbake av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV.

– Det viktigste for meg her, er ikke det fagmilitære, men det etiske. Vi unnlater å gi våre landsoldater det våpen som skal til, for at de kan gå i krigen. Enhver potensiell motstander har moderne stridsvogner som kan drepe våre soldater, før de selv rekker fram med sine stormpanservogner, sier Sunde til Dagbladet.

Sunde var forsvarssjef mellom 2009 og 2013. I dag er han medlem av Senterpartiet. Han forklarer partivalget med at han som toppoffiser i forsvaret så en økende sentralisering av statlige funksjoner.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier det redelige nå er å forholde seg til Sunde som politiker for Senterpartiet.

– Faktum er at oppgraderingsprosjektet for stridsvognene som vi arvet av regjeringen der Vedum og Navarsete satt og Sunde selv var forsvarssjef, verken ville ha gitt stridsvognene god nok pansring eller ildkraft, sier Bakke-Jensen.