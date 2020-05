Store forventninger til fredagens tiltakspakke

Pakken, som er den tredje i rekken, skal sikre at hjulene i norsk økonomi kommer i gang igjen etter at coronapandemien har snudd verden på hodet.

Norge opplever den største arbeidsledigheten siden krigen, og regjeringen har en tøff oppgave med å finne passende tiltak som vil få folk tilbake i jobb. Arbeidstakerorganisasjonen YS har klare forventninger til hva som skal legges fram.

– Vi må få de arbeidsledige og permitterte tilbake i jobb og aktiviteten i norsk økonomi opp innenfor smittevernfaglige rammer. Og så må regjeringen bruke denne anledningen til et virkelig krafttak for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Det som kom i revidert, var ikke godt nok, sier YS-leder Erik Kollerud.

Fase 3-pakken fokuserer også på jobbvekst, en grønnere fremtid, økt kompetanse og sterkere inkludering. Fase 1 i krisehåndteringen handlet om hjelp til inntektssikring, mens fase 2 handlet om å sikre at levedyktige bedrifter holder seg flytende og bremsing av det økonomiske fallet.

Innfører lønnstilskudd

Blant tiltakene som presenteres fredag, er innføringen av lønnstilskudd. Støtten gis til bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte.

– Det er fortsatt mange prinsipielle argumenter imot lønnstilskudd, og vi har derfor brukt mye tid på å få til en tidsavgrenset modell. Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentlig støtte, at nyutdannede ungdommer kommer bakerst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordningen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv torsdag.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner.

Videre er det kjent at regjeringen legger 650 millioner kroner på bordet over en fireårsperiode for å få fart på flere maritime prosjekter. Næringen mener derimot at beløpet er altfor lite.

Krever grønn pakke

Det er også klart at en grønn omstillingspakke vil komme i fase 3. Blant hovedelementene er økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, styrket satsing på grønn skipsfart, styrking av det statlige omstillingsfondet Enova og en strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogenstrategi.

Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne har skyhøye forventninger til fredagens pakke.

– Dette er en skjebnetime for klimaet og norske arbeidstakere, og alle som er unge i dag eller som har barn, bør følge nøye med, for det er deres fremtid som står på spill. Coronakrisen kan enten gi full stopp eller full fart i den grønne omstillingen, sier MDG-partilederen til NTB.