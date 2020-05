Støre klar for nye kamper mot mindretallsregjeringen

Tirsdag gikk regjeringen – og spesielt KrF – på et sviende nederlag da den nye bioteknologien ble vedtatt i Stortinget.

– Det gir mersmak å få gjennomslag for en politikk som sikrer mer rettferdighet. Og som sørger for at velferdsstaten er der for folk, ikke bare de som har råd til å betale for det, sier Støre til NTB etter vedtaket.

Etter at Frp sa «morna» til Erna Solbergs regjering i januar, og etterlot den som en mindretallsregjering, har det blitt nytt liv på Stortinget. I sak etter sak har Opposisjons-Frp funnet sammen med de andre opposisjonspartiene og tvunget regjeringen i kne.

– Uproblematisk

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer slik på hvordan det føles å ha påført regjeringen flere nederlag i det siste:

– Det har jeg ikke tenkt på den måten. Jeg har tenkt at det er en mindretallsregjering som må forholde seg til et Storting som tar beslutninger basert på flertall. Og her synes jeg det er helt uproblematisk å danne flertall med partier som deler Arbeiderpartiets syn på dette. Frp, Sv og Arbeiderpartiet har dette i våre programmer. Det skulle bare mangle at vi ikke søker å få gjennomslag for det i Stortinget, sier han, og viser til tirsdagens vedtak, som betyr at det blir tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT.

– Stort alvor

– Er det blitt litt gøyere på Stortinget etter at Frp gikk ut av regjering?



– Jeg vil si at denne våren har ikke vært spesielt gøy, fordi alvoret er så stort når vi har opp mot 400.000 utenfor arbeid og en stor helsekrise. Men det er klart at når flertallet ligger i Stortinget, så gir det større muligheter for å få til ting.

Tirsdagens endringer i bioteknologiloven ble stemt fram av et flertall bestående av Frp, SV og Ap. Men under håndteringen av coronakrisen har også «firerbanden», som også inkluderer Senterpartiet, markert seg ved å sende flere forslag til krisepakker i retur til regjeringspartiene.

Oljepakken neste?

Nå jobbes det med en ny krisepakke til oljenæringen og serviceindustrien, og nettopp her kan neste nederlag for regjeringen komme, skal vi tro Støre. Opposisjonspartiene har tidligere uttrykt misnøye med forslaget regjeringen har lagt på bordet.

– Vi må bli enige om en pakke som gir en håndsrekning til olje- og gassindustrien, så de både kan klare seg gjennom krisen og korte ned veien til det grønne skiftet. Der må vi også bruke stortingsflertallet, varsler Støre.

Firerbanden har også sendt langtidsplanen for Forsvaret i retur og sagt nei til domstolsreformen. For øvrig har Frp, Ap og Sp overkjørt regjeringen på flere punkter i arbeidet med kompetansereformen.

Selv om samarbeidet med Frp og de andre opposisjonspartnerne har gitt mersmak, er Støre fortsatt tydelig på hva som er det egentlige målet.

– Den beste mersmaken vil være om vi får et nytt flertall for en ny regjering. Men i påvente av det får vi gjøre det vi kan i et Storting hvor flertallet avgjør.