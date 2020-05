Jubel og gratulasjoner utenfor Stortinget etter bioteknologivedtaket

På Løvebakken utenfor Stortinget hadde en rekke støttespillere møtt opp for å gratulere, deriblant ungdomspartilederne i de respektive partiene, representanter for ulike organisasjoner og vanlige folk.

Blant dem var Therese Corneliussen og sønnen Henrik August (3), som gratulerte Ap-leder Jonas Gahr Støre – og fikk en is i retur.

– Vi kom hit fordi politikerne skulle bestemme om man skal få lov til å få hjelp til å få barn i Norge. Vi har fått hjelp til det i Danmark for drøyt fire år siden. Han er 3,5 år gammel nå, sier hun.

Corneliussen er glad for at flere nå får den samme muligheten i Norge.

– I praksis så er det et skille på dem som har muligheten og de som ikke har muligheten. Og det går mye på økonomi. Det er ingen grunn til at alle som så sterkt ønsker barn, ikke skal få hjelp til å få barn. Når vi kan hjelpe, så skal vi hjelpe, sier småbarnsmoren.

For Corneliussens del handlet det om at hun hadde passert 40 og ikke ville forhaste seg med å finne en mann som kunne være far til barnet.

– Jeg tenkte at nå gjør jeg det på egen hånd, sier hun.