Ungarsk unntakstilstand oppheves 20. juni

Varga la ut meldingen på tirsdag, mens regjeringen jobber med et lovforslag som avslutter unntaksloven som gir statsminister Viktor Orbán svært utvidede fullmakter, melder Reuters.

Ungarn har fått kritikk for unntaksloven som ble vedtatt for å la Orbán styre ved dekret på ubestemt tid under coronakrisen. Orbáns parti Fidesz og støttepartiet KDNP har to tredels flertall i nasjonalforsamlingen og kunne dermed vedta unntaksloven – og oppheve den – uten støtte fra opposisjonen.