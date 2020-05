Søreide: Brexitforsinkelser er utfordrende

Selv om det ble videomøte i stedet for samling i Brussel, er utenriksminister Ine Eriksen Søreide glad for at det var mulig å gjennomføre det planlagte møtet i EØS-rådet. Statusmøtene holdes hvert halvår, og det var mye i diskutere denne gangen. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix