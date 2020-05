First House vil offentliggjøre kundelisten til statsrådsvikar

– Hun virker dyktig og godt kvalifisert på alle måter, men det jeg er kritisk til er at regjeringen nok en gang velger en statsråd med bakgrunn fra First House, sier MDG-politiker Eivind Trædal til Dagbladet.

Han peker på at dette har vært problematisert flere ganger, først i Stoltenberg-regjeringen med Bjarne Håkon Hanssen og sist med Sylvi Listhaug (Frp) og Tor Mikkel Wara (Frp) som begge kom fra jobb i det samme firmaet.

MDG-politiker Eivind Trædal. Foto: NTB scanpix

Ida Lindtveit Røse var leder for Kristelig Folkepartis Ungdom fra 2015 til 2017. I lokalpolitikken har hun vært gruppeleder for KrF i hjemkommunen Oppegård i gamle Akershus. I dag er hun gruppeleder for KrF på fylkestinget i Viken.

I tillegg til de politiske vervene har den påtroppende statsråden arbeidet som rådgiver i NHOs forening for kunnskaps- og teknologivirksomheter, Abelia, og hun har vært seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House i et halvt år.

Røse sier til Dagbladet at hun vil følge de ordinære habilitetsreglene i regjeringen.

– Jeg vil også be min tidligere arbeidsgiver om å offentliggjøre hvilke kunder jeg har jobbet med i de månedene jeg var konsulent, sier hun.

Administrerende direktør Per Høiby i First House opplyser at Røses kundeliste vil bli offentliggjort på deres nettsider senest mandag formiddag.