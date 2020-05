KrF-topper tror velgerne vil tilgi dobbelt tap

Tirsdag skal både liberalisering av bioteknologiloven og spørsmålet om henting av asylsøkere fra Hellas til Norge opp til votering i Stortinget.

KrF ligger an til tap i begge sakene, som har vært viktige verdispørsmål for partiet. Men flere fylkesledere i KrF som NTB har vært i kontakt med, tror velgerne vil vise forståelse.

– Det er viktig for å sikre oppslutning at vi er synlige i de viktige sakene, sier fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni i Vestfold og Telemark KrF.

– De velgerne som er opptatt av dette, ser at det er KrF man må stemme på.

Mener sakene viser KrFs relevans

Fylkesleder Espen Andreas Hasle i KrF Oslo åpner for at partiet kan stemme mot regjeringspartnerne og støtte opposisjonen for å få hentet asylsøkere fra Hellas.

Men heller ikke han mener alt er tapt hvis KrF skulle gå på dobbelt nederlag.

– Noen kommentatorer sier at KrF blir overflødig. Jeg mener det stikk motsatte. Vi trenger et sentralt verdiparti som kjemper for de svakeste i verden. Selv om vi taper, har det til de grader vist KrFs relevans, sier Hasle.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF har samme syn.

– Jeg tror velgerne blir skuffet, men at de vil se at vi virkelig har kjempet, og at mange ser at KrF er viktig, sier hun.

– Krevende for partiet

Politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land tror ikke de to sakene har sprengkraft nok til å få KrF til å forlate regjeringen. Men for venstrefløyen i KrF kan særlig nederlag i spørsmålet om henting av asylsøkere fra Hellas bli sett på som et bevis på at partiet har valgt feil side, mener hun.

– Det verste er at de kan gå på dundrende nederlag i begge sakene. Det tror jeg kommer til å være veldig krevende for partiet, sier Aalborg til NTB.

I bioteknologisaken vil KrF nå bruke tida fram til voteringen på tirsdag til å prøve å få enkeltrepresentanter fra opposisjonen til å skifte side. På den måten håper partiet på å få blokkert de endringene i loven som Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV er enige om.

Derfor har de få venner

Men det er alt annet enn gitt at forsøket vil lykkes.

– Problemet for KrF er at partiet også vil bli målt på evnen til å skape allianser for sakene sine, sier Aalborg.

Den politiske redaktøren mener KrF har skadet sin egen mulighet til å bygge allianser for å finne andre løsninger med andre partier i saker som gjelder spørsmål som abort, bioteknologi og kvinnehelse. Det skyldes at abortsaken ble brukt rått for å komme i regjering.

– De har selv bidratt til å skape en polarisert situasjon i disse sakene. Derfor har de få venner i denne typen spørsmål, sier Aalborg.

Frir til Senterpartiet

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal mener det det vil være veldig negativt for KrF om partiet skulle gå på et dobbelt tap. Særlig asylsaken er viktig for Frisvoll.

Frisvoll vil likevel ikke at KrF skal forlate regjeringen om partiet ikke får gjennomslag, men hun tilføyer at det kan få konsekvenser for senere samarbeid.

– Vi er veldig enig med Sp i veldig mange saker. Det er ikke urimelig at vi kan samarbeide med Sp senere. Politikken utvikler seg, sier hun.