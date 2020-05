Tre av fire har tillit til regjeringens coronainformasjon

I målinger gjennomført av Norsk coronamonitor fra Opinion gjennom de siste ti ukene, svarer 76 prosent av totalt 30.000 spurte nordmenn at de har tillit til regjeringens informasjon. 10 prosent har ikke tillit, mens 14 prosent svarer verken eller.

Andelen som ikke har tillit til informasjonen som gis av regjeringen, har endret seg lite under epidemien, men var svakt høyere første uke etter nedstengningen av Norge.

I perioden samlet sett oppgir 56 prosent av befolkningen at de har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 16 prosent er uenig, mens 28 prosent svarer verken eller.

Kvinner har større tillit til både regjeringens informasjon og regjeringens økonomiske tiltak enn det menn har. Jo yngre respondentene er, desto færre har tillit til de økonomiske tiltakene.