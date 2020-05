Amy Klobuchar kan bli Bidens visepresidentkandidat

Det melder CBS og flere andre amerikanske medier torsdag.

Klobuchar (59), som er senator fra Minnesota, forsøkte selv å bli Demokratenes presidentkandidat.

Biden har offentlig anerkjent Klobuchar for sterke debattprestasjoner og for å ha hjulpet ham med å vinne primærvalget i Minnesota. Der vant Biden etter at Klobuchar trakk seg fra valgkampen bare timer før valget og erklærte sin støtte til Biden. Der gikk han gikk seirende ut av nominasjonskampen på supertirsdagen i mars.

Grundig gransking

Hvis en potensiell kandidat samtykker til gransking, bør hun være klar til å gjennomgå flere ukers streng gjennomgang av sitt offentlige og private liv og arbeid av en egen betrodd gruppe i Bidens apparat. De vil gjennomgå selvangivelser, offentlige taler, avstemninger, tidligere personlige forhold og potensielt skandaløse detaljer fra fortiden hennes.

Klobuchar er en av flere mulige visepresidentkandidater for Biden, som etter alt å dømme blir Donald Trumps utfordrer i høstens valg.

Har lovet en kvinne

Biden har lovet å velge en kvinne som sin visepresidentkandidat. I slutten av april satte han ned en komité som skal vurdere aktuelle kandidater. Han har samtidig gjort det klart at det endelige valget først vil bli gjort mot slutten av juli.

Flere har tidligere pekt på at Biden burde velge en svart kvinne for å mobilisere svarte velgere ved høstens valg, og han har selv trukket fram flere navn på mulige kandidater.

Biden har imidlertid også antydet at valget kan falle på en hvit kvinne, blant dem senatorene Elizabeth Warren og nettopp Amy Klobuchar, som begge ga ham sin støtte etter selv å ha droppet ut av nominasjonsprosessen. Flere andre skal også ha sagt ja til å bli gransket.