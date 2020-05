Frp tar kamp for ferjepriskutt i Stortinget

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) besøkte i mars Møre og Romsdal, hvor det har vært protester mot økte ferjepriser. Frp er ikke imponert over det regjeringen har kommet med for å få ned ferjeprisene og varsler kamp for billettkutt i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: NTB scanpix