Siv Jensen: KrF-ønske om full stortingssal er pinlig

Mandag sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG at partiet vil be om full sal når Stortinget skal ta stilling til bioteknologiloven 26. mai. Det får Frp-leder Siv Jensen til å riste på hodet, skriver avisen tirsdag.

– Det er pinlig. Man kan ikke som statsråd i en regjering, som har påført samfunnet alle disse bestemmelsene, sitte og mene at nasjonalforsamlingen skal bryte regelverket og utsette seg selv og andre for smitte, sier Jensen.

– Når KrF nå gir beskjed om at de stiller med alle sine representanter til voteringen 26. mai, er det grunn til å tro at de andre partiene gjør det samme, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

Det innebærer at alle 169 representanter vil delta i voteringen.

– Presidentskapet må ta til etterretning at et parti ber om at Stortinget behandler en sak med alle representanter til stede. Dette er krevende, og vi vil nå se på hvilke tiltak som må gjøres for at vi kan gjennomføre dette og samtidig ivareta smittevern, sier Trøen.

Ropstad sier til VG at denne saken er viktig, og at SV, Arbeiderpartiet og Frp foreslår å hastebehandle radikale endringer i bioteknologien uten høring og uten skikkelig utredning.

– Dersom Stortinget ikke kan gjennomføre en slik avstemning på en forsvarlig måte, bør Siv Jensen heller gjennomføre saksbehandlingen på en ordinær måte som åpner for faglig utredning og ordinær høringsprosess og sak til Stortinget på et senere tidspunkt når hver representant kan avgi sin stemme, sier Ropstad.