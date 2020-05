Hver tredje bergenser velger Høyre

Høyre går opp 8 åtte prosentpoeng sammenlignet med Bergens Tidendes forrige måling i februar, og opp hele 14,8 prosentpoeng sammenlignet med forrige valgresultat.

Gruppeleder Harald Victor Hove berømmer bysbarna statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland for det gode resultatet.

– Jeg tror absolutt at det er en melding om at bergenserne mener regjeringen har håndtert coronakrisen godt. Derfor vil jeg takke Erna og Monica for jobben de har gjort, sier han til avisen.

Samtidig påpeker han at partiet også har gjort det bra på tidligere målinger hos BT.

– Så regjeringens håndtering av corona legger seg på toppen av den gode jobben bystyregruppen vår har gjort i opposisjon, sier Hove.

Partienes oppslutning (endring fra valget i parentes): Rødt 4,0 (-0,9), SV 10,5 (+,19), Ap 24,1 (+4,3), Sp 4,3 (-1,0) MDG 7,1 (-2,8), Venstre 3,7 (-0,1), KrF 1,8 (-1,3), FNB 3,4 (-13,3), Høyre 34,8 (+14,8), Frp 5,7 (+1,0), Pp 0,0 (-1,5) Andre 0,6.

Målingen er gjennomført av Respons Analyse mellom 11. og 15. mai på bakgrunn av 600 telefonsamtaler. Feilmargin oppgis ikke i tall, men vises i en graf i BTs artikkel.