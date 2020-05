Eks-statsråd Tybring-Gjedde må betale tilbake etterlønn

Mens hun satt i regjeringen som statssekretær og statsråd, hadde Tybring-Gjedde permisjon fra en jobb i Innovasjon Norge, skriver Nettavisen.

Da hun skulle tilbake dit etter at Frp gikk ut av regjeringen i januar i år, ble det opprettet en ny stilling til henne. Nå har Statsministerens kontor avgjort at hun kunne tiltrådt stillingen tidligere og dermed ikke hadde krav på etterlønn.

«Perioden med fratredelsesytelse er derfor redusert med 11 dager. Statsministerens kontor ber om at du tilbakebetaler fratredelsesytelse for perioden 14. april til og med 24. april på 8.773,79 kroner,» heter det i et dokument Nettavisen har fått tilgang til.

Tybring-Gjedde skriver på Facebook mandag kveld at hun ikke vil krangle med SMK om beslutningen, og at hun vil betale tilbake tusenlappene med glede.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.