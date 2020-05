Artikkelen er først publisert av Dagsavisen.

– Tiden er inne. Jeg kommer til å være 72 og et halvt når denne stortingsperioden er slutt. Og jeg har vært aktiv i politisk virksomhet i over 50 år. Da er tida inne til å trekke seg, sier stortingsrepresentant Martin Kolberg til Dagsavisen.

I en mannsalder har Martin Kolberg (71) vært en del av Arbeiderpartiet. Han har vært stabssjef ved statsministerens kontor, statssekretær for Gro Harlem Brundtland, kontorsjef i Arbeiderpartiet, partisekretær fra 2001 til 2009 og han har sittet på Stortinget de siste 11 årene, for å nevne noe.

Men nå er det slutt. Kolberg meddelte mandag kveld til representantskapsmøtet i Buskerud Arbeiderparti at han ikke tar gjenvalg som stortingsrepresentant til valget i 2021.

– Kampen tar aldri slutt

Det er ingen konkret grunn til at han velger å trekke seg nå, utover at han mener tida er inne. Og helt borte fra politikken blir han ikke.

– Jeg pleier å si at det ligger i politikkens vesen at ingenting er vunnet for bestandig, og ingenting er tapt for bestandig. Å delta i politikken er å delta i en evig prosess som aldri tar slutt. Kampen mot politiske motstandere tar aldri slutt, sier Kolberg.

I tillegg til å representere Buskerud på Stortinget er Kolberg i dag også fylkesleder i Buskerud Arbeiderparti. Det skal han fortsette med fram til våren 2022.

Samarbeidet med fagbevegelsen

Å oppsummere Martin Kolbergs politiske karriere er ikke lett i en avisartikkel. Men de siste årene er det kanskje særlig tre politiske saker som vil bli stående igjen som helt sentrale i Kolbergs politiske arv:

Det rødgrønne samarbeidet som førte til flertallsregjering i 2005, gjenreisingen av det fagligpolitiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO, og utviklingen av kontrollkomitéen på Stortinget.

– Jeg har to store bilder på kontoret mitt. En blytegning av Martin Tranmæl og en fin tegning av Håkon (Lie, journ. anm). Hver dag når jeg kommer inn på kontoret pleier jeg å si «kampen fortsetter, gutter». Det kan høres litt rart ut, men egentlig er det ikke det. Det er et reelt og viktig budskap. Samfunnsmotsetningene i dag er de samme som de alltid har vært. Og dypest sett står motsetningene mellom arbeid og kapital, sier Kolberg, og fortsetter:

– Lønnsarbeidere har bare én kapital, og det er at de kan tilby sin arbeidskraft. Det er de vi skal representere. Ubønnhørlig. Og den kampen har ingen begynnelse og ingen slutt. Det er derfor jeg sier, uten forbehold eller omskriving, at et fagligpolitisk samarbeid mellom sosialdemokratiet og fagbevegelsen må til for å opprettholde balansen.

Martin Kolberg sammen med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det rødgrønne samarbeidet

For å etablere det rødgrønne samarbeidet måtte Arbeiderpartiet legge vekk den gamle filosofien om at dersom de skulle regjere måtte de regjere aleine. Og der spilte Kolberg en helt sentral rolle.

– Den vanvittige kampen med SV måtte vi slutte med. Fienden er aldri til venstre, den er alltid til høyre. Du må huske på at gjennom hele 70-tallet var kampen mot SV høyt på dagsordenen. Det fikk jeg bort. Og jeg var med på å legge grunnlaget for samarbeidet med SV og Senterpartiet. Og vi fikk med fagbevegelsen på det lasset. En sterkere kraft enn det greier du ikke få på plass i Norge.

– Og den kraften må reetableres, nå, før valget i 2021. Det er den eneste måten vi kan vinne valget på på en ordentlig måte, sier Kolberg.

Kontrollkomitéen

I sin periode som stortingsrepresentant ledet han også kontrollkomiteen, og Kolberg løfter selv fram at kontrollkomiteen på den tida ble et «kraftfullt instrument for folkevalgt kontroll». Han trekker også fram grunnlovsjubileet i 2014, at menneskerettighetene ble innfelt i grunnloven og at grunnloven også ble skrevet på nynorsk som helt sentrale politiske saker under hans tid i kontrollkomiteen.

– Jeg har vært med på min måte i min tid. Jeg håper og tror at vi kan si til hverandre at min generasjon har gjort sin del av jobben. Det jeg har erfart og sett er at motsetningene i samfunnet på et prinsipielt nivå er nøyaktig de samme nå som før krigen eller etter krigen. Arbeiderbevegelsen må og skal stå på lønnstakernes side mot alle kreftene som ønsker å trekke samfunnet i en annen retning. Det er veldig viktig å ha denne grunnfilosofien fremme i sitt hverdagslige arbeid. Hele tiden, sier Kolberg.