Statsministeren tror vi vil huske årets feiring som gledens 17. mai

– I dag skal vi selvfølgelig feire grunnloven, nasjonen Norge, og verdiene våre som alltid, men kanskje vi også skal feire at vi faktisk har klart å slå tilbake viruset sammen, og at vi er i ferd med å få tilbake hverdagen vår, sier statsministeren til NTB.

Hun understreker at nordmenn ikke må glemme grunnleggende råd om avstand og kontakt.

– Hvis du omgås mange mennesker og bryter reglene om avstand, så kan du være den lille smittebomben som gjør at ganske mange blir syke eller må i karantene. Ingen vet helt hvem som blir smittet, sier Solberg.

Glede og unntak

Statsministeren har valgt å bli i hovedstaden i år, og bidro til den nasjonale syngingen av «Ja, vi elsker dette landet» klokka 13 fra hagen i statsministerboligen. Hun skrøt av Uranienborg skolekorps, som sto for musikken.

– Dere høres bedre ut enn Haukeland skolekorps gjorde da jeg spilte der en gang i tiden, spøkte Solberg.

Statsministeren håper at årets 17. mai blir husket som et unntak, og at vi framover vil kunne feire dagen som normalt. Men samtidig tror hun vi vil huske den med glede.

– Det er vanskelig å spekulere, men jeg tror kanskje det vil oppfattes som en slags gledens feiring, etter å ha opplevd denne nedstengningen og lukketheten som vi har hatt en periode, sier Solberg.

Var redd for at de ikke ville kunne åpne for korps

Hun tror også det kan være en påminnelse om hvilke utfordringer som kan forhindre oss fra å leve livene som normalt. Solberg innrømmer at det var frykt i regjeringsapparatet for at feiringen ville bli enda mer begrenset.

– Det var en stund der vi ikke visste om vi ville kunne tillate å samle så mange som skal til for at et korps skal kunne spille. Men i slutten av april var vi klar over at vi ville ha mulighet for å åpne samfunnet litt mer, sier statsministeren.