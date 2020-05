Grande: – Fossilalderen er forbi

– Vi må stikke fingeren i jorda og innse hvor oljeavhengige vi er, sier Grande til NTB.

To nyheter den siste tida burde fått varsellampene til å blinke rødt i Norge, mener hun. Først markedskollapsen i USA i slutten av april, der prisen på amerikansk lettolje en stund gikk i minus. Så avsløringene i Dagens Næringsliv om at Statoil og senere Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA, nærmest uten at noen har lagt merke til det.

Nå frykter Grande at Norge er i ferd med å gjenta en feil som land etter land har gjort, helt siden de spanske conquistadorene.

– Det er helt etter oppskriften, sier Grande.

– Man tror man sitter på en Sareptas krukke som varer evig. Selv når lysene blinker mot deg, later du som ingenting.

Les også: Grande varsler avgang til høsten

Ser varig endring

Budskapet fra den avtroppende partilederen er klart: Fossilalderen er forbi. Grande er fast overbevist om at middagshøyden nå er passert for olje- og gassnæringen.

– Det er jeg helt sikker på, sier Grande.

Hun mener oljeprisfallet er et varsku om at næringslivet kommer til å være varig endret når coronakrisen er over.

– Når vi kommer ut i den andre enden, så kommer ikke oljeindustrien til å være like viktig lenger for norsk økonomi.

Les også: Valgkomiteen i Venstre vil ha nye innspill

Advarer mot subsidier

Grande ser også med bekymring på de forhandlingene som nå pågår på Stortinget om skatteutsettelse for olje- og gassnæringen.

Ordningene som regjeringen har foreslått, er en nødvendig flytevest for å hjelpe oljeindustrien holde hodet over vann gjennom krisen, mener hun.

Men partilederen rister på hodet over de kravene som kommer, om enda gunstigere løsninger. Grande peker spesielt på Fremskrittspartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

– Det virker som om Sylvi Listhaug har bestemt seg for å snakke om de arbeidsplassene som var, og ikke er så opptatt av de arbeidsplassene som kommer, sier Grande.

Skatteordningene må ikke støtte olje- og gassbransjen inn i evigheten, advarer hun.

– Vi kan ikke skattesubsidiere utbygginger som vi ikke tror blir lønnsomme. Det bør også de som ikke bryr seg om miljøet, skjønne.

Les også: Venstre vil utrede statens Equinor-eierskap

Vil satse grønt

Grandes budskap er at kreftene nå må settes inn på grønn omstilling.

Hun trekker fram grønn skipsfart, flytende havvind og hydrogen som industriprosjekter som nå trenger drahjelp fra myndighetene, og som kan skape nye arbeidsplasser med lengre holdbarhet enn oljejobbene.

– Ting kommer til å være annerledes. Da kan vi jo bruke den krisen vi er i, til å booste en omstilling av norsk næringsliv som vi vet vi må gjennom uansett, sier Grande.

– Vi må sørge for at vi skaper vekst i de næringene som kommer til å vare lengst, sier hun.