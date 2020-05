Trumps regjering hyller Flynn som patriot

Flynn gikk av som nasjonal sikkerhetsrådgiver i februar 2017, etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.

Fungerende justisminister Sally Yates, som kom fra Barack Obamas regjering og bare satt noen få dager i overgangsperioden, slo alarm og advarte Trumps stab. Hun forklarte senere i Senatet at de fryktet at Flynn, ved å lyve om kontakten til sine sjefer, hadde stilt seg åpen for russisk utpressing.

Resultatet av saken ble at Flynn trakk seg og senere tilsto å ha løyet for FBI.

Visepresident Mike Pence sa at han var skuffet over at sikkerhetsrådgiveren hadde villedet ham om sine samtaler med den russiske ambassadøren. President Donald Trump kalte Flynns handlinger uakseptable.

Nå sier Pence at han gjerne vil se Flynn tilbake i regjeringen og omtaler ham som en patriot. Trump hevder at den tidligere sikkerhetsrådgiveren er renvasket.

Hard kritikk

Saken ses av kritikere som et forsøk på å snu en negativ sak til en vinnersak for Trump i et vanskelig valgår. Justisdepartementet under ledelse av William Barr innstilte i forrige uke på å henlegge saken mot Flynn.

Avgjørelsen har vekket sterke reaksjoner blant tusenvis av tidligere ansatte i justisdepartementet i Washington, tidligere tjenestemenn som har arbeidet både under republikanske og demokratiske presidenter. I et åpent brev mandag anklager gruppen Barr for et angrep på rettssikkerheten og krever hans avgang.

– Departementets handling er ekstraordinært sjelden, kanskje helt uten sidestykke. Hvis noen av oss, eller noen som leser dette og ikke er presidentens venn, hadde løyet til føderale etterforskere under legitim etterforskning av en kontraetterretningssak, og innrømmet det under ed, så ville vi blitt straffeforfulgt for det, står det i brevet, som har 1.950 underskrifter.

Felle

Flynns forsvarere har på sin side hevdet at FBI forsøkte å få ham i en felle ved lokke ham til å lyve, en såkalt «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk. Tanken er at FBI skal ha stilt spørsmål som de visste ville føre til at Flynn løy.

Flynn-saken er nå del av en større innsats fra Trump og hans republikanske allierte for å framstille Russland-etterforskningen som en del av et komplott den «dype staten» står bak for å sabotere regjeringen, og de åpner dermed scenen for nye angrep mot demokratiske motstandere.

– Målet hans er at når dette er over, så skal du være usikker på hva som egentlig skjedde. Mange amerikanere skal ha en magefølelse av at «dette er ganske rotete», sier historikeren Julian Zelizer ved Princeton University.

Pandemi

Trumps regjering har for tiden store utfordringer med coronaviruspandemien, som har ført til flere dødsfall i USA enn i noe annet land, og den økonomiske kollapsen. Presidenten bruker imidlertid mye tid på også å kommentere andre saker.

Ved gjentatte anledninger har han hevdet at Flynn er renvasket og omtaler stadig det som i Trump-vennlige medier kalles «Obamagate», påstander om at den tidligere regjeringen forsøkte å undergrave ham i overgangsperioden.

Trumps utspill ses som et forsøk på å samle troppene rundt påstandene for å gjenopplive entusiasmen blant velgere som er i tvil om hans håndtering av pandemien, som så langt har krevd over 84.000 amerikanske liv.

I et nylig intervju med Fox News brukte Trump 20 minutter på angrep mot Barack Obamas regjering, framfor å snakke om pandemien.

Saken satt på vent

Justisminister William Barr har sagt at å droppe saken mot Flynn, som tidligere i år trakk tilbake tilståelsen sin, er rettmessig.

Departementet sier det føderale politiet FBI ikke hadde god nok grunn til å avhøre Flynn for det de omtaler som «helt legitime» samtaler og at alle ukorrekte uttalelser han kom med i avhør, ikke var noe som kunne innlemmes i den bredere etterretningsgranskningen av Trumps valgkamp.

Flynns samtale med den russiske ambassadøren foregikk mens Obama fortsatt var president, i desember 2016. De handlet om sanksjoner USA hadde innført mot Russland som svar på etterretningsrapporter om at landet forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Flynn selv har fortalt at han sa til ambassadøren at Trumps regjering skulle «gå gjennom alt», ifølge nettstedet Daily Caller. Samtalen ble fanget opp av amerikansk etterretning, som overvåket ambassadøren, men justisdepartementet har ifølge CNN avvist å offentliggjøre utskrift av det som ble sagt.

Justisdepartementets innstilling om å droppe Flynn-saken er ennå ikke avgjort i rettsvesenet. En dommer satte tirsdag avgjørelsen på vent, og åpnet for at utenforstående kan få fremme argumenter i saken.