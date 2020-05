Høyre størst på ny måling

Høyre fortsetter veksten etter å ha gjort et byks på hele 8,5 prosentpoeng i april. Fra april til mai øker oppslutningen med ytterligere ett prosentpoeng på målingen Opinion har laget for FriFagbevegelse , Dagsavisen, og ANB.

For Fremskrittspartiet og Senterpartiet er målingen mindre lystig lesing. Frp faller med to prosentpoeng til 9,6 prosent, mens Sp faller med 1,7 prosentpoeng til 12 prosent. Det er det laveste nivået for Senterpartiet siden desember 2018.