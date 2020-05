Mener regjeringen ikke tar hensyn til Oslo

Oslo er episenteret for coronasmitte i landet. Hvert tredje smittetilfelle i landet har vært i Oslo, og de har også høyest arbeidsledighet.

Johansen mener at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke tar hensyn til Oslo og andre kommuner som er spesielt hardt rammet.

– De tvinger i realiteten fram velferdskutt og forsterker dermed den krisen vi nå er inne i, sier byrådslederen i en pressemelding.

Oslos samlede coronautgifter er så langt rundt 1 milliard kroner, ifølge kommunen. I tillegg fører økt arbeidsledighet til inntektstap på mellom 800 millioner og 1,2 milliarder.

Johansen sier han forventer at Stortinget følger opp og sørger for at de hardest rammede kommunene får kompensert for merkostnader og tapte inntekter.

Byrådet vil legge fram et revidert Oslo-budsjett tirsdag neste uke.