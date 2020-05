Starter høringene om innsyn i Donald Trumps økonomi

I motsetning til sine forgjengere har USAs president Donald Trump nektet å offentliggjøre skattemeldinger og finansopplysninger. Til tross for at loven ikke krever det har det siden 1970-tallet vært en tradisjon at amerikanske presidenter gir offentligheten innsyn i regnskapene.

Trump brøt med denne tradisjonen i forbindelse med presidentvalget i 2016, og han har anket i tre separate saker for å hindre innsyn.

Den 4. november i fjor avgjorde en domstol i New York at Donald Trumps skattepapirer for de siste åtte årene skal utleveres. Dette har Trump nektet.

Nå skal saken avgjøres i USAs høyesterett, som er siste ankeinstans. Tirsdag starter høringene om innsyn i presidentens regnskaper. Saken skulle egentlig starte 16. mars, men ble utsatt på grunn av den pågående coronapandemien. Ifølge Reuters vil i hvert fall åpningsinnleggene i saken bli sendt online.

Bakgrunn: Trumps selvangivelse blir ikke utlevert innen Kongressens frist

Prinsipielt viktig



Saken om offentliggjøring av president Trumps økonomi er prinsipielt viktig i et stadig mer polarisert USA.

– Dette koker ned til en sak om maktfordelingsprinsippet, sier Sofie Høgestøl, USA-ekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til Dagens Næringsliv.

Trump har ved flere anledninger gjentatt at han som president har rett til å gjøre hva han vil, og at hans makt er total.

Det er Representantenes hus, der demokratene har flertall, og statsadvokaten i New York som har søkt om innsyn i presidentens økonomi.

Det dreier seg blant annet om dokumenter fra Trump-familiens selskap Trump Organization, samt dokumenter som befinner seg hos amerikanske skattemyndigheter, Trumps revisjonsfirma Mazars og hos banker med forbindelser til Trump.

Aktuelt: Trump saksøker kongresskomité for å hindre utlevering av selvangivelse

Vil sjekke påstander om ulovligheter



I oktober i fjor skrev Washington Post at politisk utnevnte personer i USAs finansdepartement kan ha tuklet med selvangivelsen til Trump eller visepresident Mike Pence. Dette ifølge varsler.

Representantenes hus og statsadvokaten håper å komme til bunns i påstander og mistanke om skatteunndragelser, ulovlig valgkampfinansiering og deltakelse i hvitvasking av svarte penger. Også påståtte betalinger til porno-skuespilleren Stormy Daniels er en del av sakskomplekset, skrev DN i januar i år.

USAs høyesterett har tidligere pålagt Bill Clinton og Richard Nixon å utlevere dokumenter.

Trumps advokater avfeier innsynskravene som et politisk spill mot presidenten.

New York Times: Starter etterforskning etter hysj-penger gitt til Stormy Daniels