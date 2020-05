Hadia Tajik bekymret over høye ledighetstall

– Vi har nå den høyeste arbeidsledigheten på 75 år. Det er veldig alvorlig for de mange enkeltmenneskene og familiene som står i dette og går en uforutsigbar framtid i møte, sier Tajik til NTB.

Hun viser til hovedtallene for revidert nasjonalbudsjett, der det kommer fram at Norge ligger an til å få en registrert arbeidsledighet på 5,9 prosent i år.

– Den viktigste jobben for oss nå, er å sørge for at arbeid til alle igjen blir jobb nummer én, sier Tajik.