Netanyahu får grønt lys av høyesterett til å danne regjering

– Vi ser ingen juridisk grunn til å forhindre at Netanyahu danner regjering, heter det i en uttalelse fra landets høyesterett onsdag.

Domstolen skulle ta stilling til om Netanyahu kunne danne regjering mens han er under tiltale for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. De skulle også ta stilling til om regjeringsavtalen er gyldig, noe de konkluderte med at den er.

Netanyahu og rivalen Benny Gantz inngikk i april en avtale om å danne en såkalt «kriseregjering» der Netanyahu fortsetter som statsminister de første 18 månedene og Gantz deretter overtar posten.

Rettssaken mot Netanyahu skulle etter planen ha startet 17. mars, men den er foreløpig utsatt til 24. mai som følge av restriksjonene Israel har innført for å hindre spredning av coronasmitte.