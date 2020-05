Høie forsvarer kommuners nedprioritering av sårbare barn

– Vi må ha forståelse for at mange kommuner har vært i en ekstremt vanskelig situasjon. Hvis du for eksempel har hatt en stor andel ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i karantene, og det er en liten kommune med få ansatte, så må de gjøre det som er vanskelig, nemlig å nedprioritere noe som er viktig, for å ivareta noe som de faktisk ikke kan la være å gjøre, som å opprettholde en minimumsbemanning på et sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Mandag ble det kjent at mange offentlige tilbud har innført strengere coronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt. Det har blant annet rammet sårbare barn og unge.