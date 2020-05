Erna Solberg sier ja til gjenvalg

– Det har blitt et langt liv i politikken, mye lengre enn jeg hadde planlagt, sier Solberg til NTB.

– Jeg sitter som statsminister, har sagt ja til å være partileder videre og har håp om å kunne vinne et valg til. Da bør jeg også være stortingsrepresentant, legger hun til.

Nominasjonskomiteen i Vestland Høyre fikk sitt svar mandag. Solberg har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland, som blir opprettholdt som valgkrets, siden 1989. Hun har vært statsminister siden 2013 og Høyres leder siden 2004.

Høsten 2021 avgjør velgerne hvordan Stortinget skal se ut i årene 2021–2025.

– Mye ugjort

Med to valgseirer på rad har 59 år gamle Solberg for lengst sikret seg en plass på listen over Høyres mest fremgangsrike politikere. I fjor fikk hun også oppfylt sin mangeårige drøm om full borgerlig samling da Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF gikk sammen i regjering.

Men det varte ikke lenge. I januar trakk Frp seg fra samarbeidet.

– Jeg mener jeg fortsatt har mye ugjort i norsk politikk. Det spennende med politikken er at det hele tiden dukker opp nye utfordringer, sier Solberg om motivasjonen for å gå på fire nye år.

– Har ikke også Høyre et behov for fornyelse?

– Alle må tenke på at de skal gjøre seg selv overflødige over tid, sier Solberg.

Hun viser til at mangeårig nestleder Bent Høie har sagt nei til gjenvalg for å bli fylkesmann i Rogaland.

Krise på krise

Erna Solberg har som statsminister måttet håndtere oljekrisen i 2014 og migrasjonskrisen året etter. De siste to månedene har utbruddet av coronavirus krevd massiv innsats fra regjeringen.

– Vi står midt oppe i både hvordan vi skal sikre liv og helse, men også hvordan vi skal gjenåpne Norge og bygge Norge for fremtiden. Det siste kommer til å vare utover 2021, konstaterer Solberg.

Hun trekker fram omstilling til et grønnere samfunn, jobbskaping i privat sektor og behovet for å få flere nordmenn som står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb, som sentrale utfordringer i tiden som kommer.

Nå handler det om at ikke for mange av de over 400.000 menneskene som er permittert under coronapandemien, skal bli stående uten jobb også når den akutte helsekrisen er over.