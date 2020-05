Frp-politiker jubler for uendret promillegrense til sjøs

Arbeiderparti og Sosialistisk Venstreparti (SV), som fremmet forslaget, fikk kun støtte fra de til sammen to representantene til Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

– En del av båtlivet å kunne nyte et glass vin

Dermed er promillegrensen for føring av fritidsbåt under 15 meter fortsatt 0,8.

– Jeg er veldig glad for at båtfolket kan gå sommeren i møte og fortsatt nyte det gode livet på sjøen. Det er en del av båtlivet å kunne nyte et glass vin eller en pils i sommersola, sier Tor André Johnsen (Frp) til Nettavisen.

Bakgrunnen for Ap og SVs forslag er å forhindre dødsfall på sjøen. I 2018 druknet 102 personer. 17 av dem skjedde fra fritidsbåt.

– Vi snakker om at folk dør

– Med en promillegrense på 0,8 så kan man drikke tre halvlitere øl eller tilsvarende, og da er det lett å drikke videre. Vi snakker om at folk dør, og da mener vi at dette er en liten pris å betale. Det finnes mange gode alkoholfrie alternativer, sier Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiet.

Frp-Johnsen kaller en promillegrensereduksjon for symbolpolitikk. Han fremhever at det heller trengs bedre svømmeundervisning, mer politi på sjøen og mer holdningsskapende arbeid.

For båter over 15 meter er promillegrensen 0,2.