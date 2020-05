LO og Ap hyller coronaarbeiderne og ser framover

Under LO og Arbeiderpartiets felles strømmearrangement holdt både LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre sine taler.

Begge hyllet helsearbeidere, transportarbeidere og butikkarbeidere som har bidratt til å holde samfunnet i gang under nedstengningen som begynte 12. mars.

Hovedfokuset var imidlertid på de 400.000 som er arbeidsledige og permitterte, og hvordan Norge skal gjenreises etter koronapandemien.

LO foreslår ny ordning



Gabrielsen foreslår en ny lønnstilskuddsordning, slik at bedrifter kan ta permitterte arbeidstakere tilbake i full jobb.

– Denne krisen er ikke helt som andre kriser. Mange nordmenn er permitterte fordi koronakrisen gjør det vanskeligere å opprettholde normal drift, sa LO-lederen.

Støre krever ny regjering



Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til Erna Solbergs håndtering av coronakrisen og beredskapen før Norge ble rammet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

For Ap-lederen var hovedbudskapet på arbeidernes dag at hans parti er best rustet til å få norsk økonomi på fote igjen etter krisen. Partiet har begynt å legge en plan for denne oppgaven.

– Vår store oppgave framover er å få folk tilbake i arbeid og hindre at krisen gjør Norge til et mer urettferdig land. Den oppgaven krever en annen regjering enn dagens høyreregjering, sa Støre.

SV:- Sosialismen er tilbake

SV-leder Audun Lysbakken vil ha bedre permitteringsregler og flere krav til bedriftene. Blant annet ønsket han utbytteforbud for bedrifter som mottar krisehjelp, og krav om senket husleie for butikker og bedrifter.

I tillegg sa Lysbakken at tiden er inne for en ny industripolitikk med større vekt på klimavennlige investeringer.

– Sosialismen er tilbake, konkluderer han.

Statsministeren er forsiktig optimist

Statsminister Erna Solberg gjestet TV 2 Nyhetskanalen fredag. Hun oppfordret de arbeidssøkende til å holde på håpet, og sier de gode tidene vil komme tilbake.

– Heldigvis er det sånn at de fleste som nå er meldt ledige, de er permittert. Det betyr at jobben er der om bedriften klarer seg videre, og derfor har første del av dette vært å holde selskapene i gang og forsøke å hjelpe de med ikke å gå konkurs i denne situasjonen, sa Solberg.