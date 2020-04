Folkekongressen i Kina samles i mai

Kongressen er formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling og omfatter rundt 3.000 representanter. Etter å ha blitt utsatt for første gang siden kulturrevolusjonen i 1996, er nå ny dato satt, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua onsdag.

At en dato nå er satt, vil bli tolket som et tegn på at Xis regjering er trygge på at landet nå har klart å få coronavirusutbruddet under kontroll.