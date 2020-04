Legger fram et veikart for videre skoleåpning neste uke

– Vi har tenkt å legge fram en plan for videre skoleåpning i neste uke, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

– Da vil man få svar på hvem som skal komme inn, og hvilke datoer som vil være aktuelle for de ulike gruppene av elever, sier Melby

Fortsatt er det hjemmeskole som gjelder for elever i 5. til 10. klasse etter at skolene stengte 12 mars. Elevene på de yngste trinnene, samt elever på yrkesfag på de to siste trinnene på videregående fikk imidlertid komme tilbake til skolene mandag 27. april – innenfor strenge smittevernregler.

– Nå er vi nødt til å få erfaringer med hvordan åpningen går for de minste barna, og for noen av de eldste. Og så må vi se det i sammenheng med alt annet også, både smitteutviklingen i samfunnet, testkapasitet, kapasitet på sykehusene og en rekke andre spørsmål. Men vi har sagt hele tida at målet er at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren, fortsetter Melby.