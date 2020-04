Kraftig framgang for Høyre på ny måling

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 24,5 i målingen, men det er Høyre som hadde vært landets største parti dersom dette var valgresultatet, skriver Dagbladet.

Målingen er utført av Ipsos 20.–22. april, og Mads Motrøen, ansvarlig for de politiske analysene i selskapet, sier coronakrisen er årsaken og at folk gjerne samler seg om den sittende ledelsen i krisetider.

– Samtidig viser det at folk mener regjeringen har håndtert krisen på en god måte. Hadde det vært skandaløst, hadde det ikke skjedd, sier Motrøen.

Statsminister Erna Solberg sier det er hyggelig med gode målinger.

– Men det viktigste nå er å slå ned smitten og sikre at vi har jobber å gå til etter pandemien, sier hun til avisen.

I målingen er også KrF over sperregrensen for første gang siden Ipsos-målingen i oktober 2018 og får en oppslutning på 4,1 prosent. Det tredje regjeringspartiet, Venstre, går også fram, men er fortsatt under sperregrensen med 3,1 prosent.

Både Rødt og MDG er over sperregrensen og større enn regjeringspartiene KrF og Venstre. Det gir venstresiden flertall i målingen. Til sammen hadde høyresiden med Høyre, Frp, KrF og Venstre fått 70 av 169 stortingsmandater dersom det var valg i dag.

Rødt får 4,9 prosents oppslutning (+ 0,2), SV går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 8,5 prosent og MDG 4,2 (-0,2). Senterpartiet 14,2 (-3,2) og Frp 9,7 (-1,7) går mest tilbake på målingen.