Arendalsuka blir avlyst

– Det er en vanskelig beslutning, men helse kommer alltid først, sier rådets leder Robert Cornels Nordli i en pressemelding.

– Arendalsukas viktigste formål er å være en møteplass for samtale og debatt. Magien under Arendalsuka skjer når vi møtes. På en båt i Pollen, på en kafé i sentrum eller på en tur i gatene. Vår vurdering er derfor at en digital versjon av Arendalsuka ikke vil gi den samme opplevelsen, sier han.

Avgjørelsen er tatt i samarbeid med smittevernoverlege Preben Aavitsland i Arendal kommune.

Smittevern

– I månedene som kommer vil det fortsatt være viktig å holde smitten under kontroll. Selv om regjeringen skulle oppheve forbudet mot arrangementer, vil lokale arrangører være nødt til å gjennomføre risikovurderinger fremover. Arendalsuka har mange tilreisende fra hele landet og samler flere tusen deltakere hver dag, også personer som er i risikogruppene. Folk møtes ansikt til ansikt, ofte i små lokaler. Som følge av dette er min klare vurdering at Arendalsuka 2020 ikke lar seg gjennomføre, sier Aavitsland.

Partilederdebatten har tradisjonelt vært et av de faste og mest sentrale innslagene i Arendalsuka. I samarbeid med NRK vil arrangørene derfor prøve å få sendt debatten som planlagt fra Arendal i 2020.

Jubileum

Datoen for neste års uke er satt til 16.–20. august.

– Nå ser vi framover og gleder oss til Arendalsukas 10-årsjubileum i 2021. Arbeidet med planlegging starter allerede nå og vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for at Arendalsuka 2021 skal bli den beste noensinne.» sier Cornels Nordli.

Arendalsuka omtales gjerne som landets største politiske møteplass og samler aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv.