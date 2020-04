Professor: Luksusseminar avdekker manglende kunnskap om mottakelse av gaver

Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen trekker fram regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds deltakelse som et eksempel.

Sejersted har sagt at han deltok som privatperson og ikke har planer om å betale sin egen tur, men at han vil rapportere seminaret inn til Skatteetaten.

Jobbgaver er ryddigere

Søreide påpeker at det er ryddigere å motta en gave i kraft av sin stilling enn som privatperson.

– Dersom man mottar en gave privat, blir det med én gang trukket nærmere spørsmålet om korrupsjon, sier hun til Klassekampen.

– Regjeringsadvokaten sier det er greit når han er nær venn med Tangen, men det er ikke klart i det hele tatt. Han er fortsatt regjeringsadvokat, uavhengig av hvor nær han står Tangen, sier hun

Tangen dekket alle utgiftene til det mye omtalte seminaret, hvor også avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup og mange andre samfunnstopper var invitert.

Regningen

Flere av de statlige arbeidsgiverne til de som deltok, har de siste dagene bedt om å få betale utgifter til mat, drikke, hotell og reise, men jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er usikker på om det er rett at skattebetalerne skal plukke opp regningen.

– Vil staten dekke så ekstremt høye utgifter som det her er tale om? I statens reiseregulativ står det at statlige ansatte skal velge en nøktern reisemåte, sier Bernt til Dagens Næringsliv.

Nicolai Tangen offentliggjorde onsdag ettermiddag utgiftene for USA-seminar i november. Det kostet 160.000 kroner per gjest for de gjestene som benyttet seg av privatfly tur-retur Norge-USA, skriver VG.

Mesteparten av dette gikk til flyturen, som kostet over 140.000 kroner per gjest som var med på flyreisen.